россия перебросила в Украину подразделения с оккупированных территорий Грузии - Генштаб

Детали

От 4-й военной базы было сформировано и командировано в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек русских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек.

На временно занятых врагом территориях Запорожской и Херсонской областей враг продолжает совершать противоправные действия в отношении местного населения.

Так, в населенном пункте Большая Белозерка, подразделения русских оккупантов рассредоточились по всему населенному пункту и расположили технику между жилых домов.

В городе Мелитополь захватчики на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили пропускной режим.

Враг продолжает грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов Украины.

На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля текущего года. Не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области.

По имеющейся информации, вооруженные силы российской федерации и далее имеют проблемы с комплектованием подразделений личным составом. Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, которые подписали контракты, после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации.

Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки было отбито 4 атаки российских оккупантов. Нашими воинами уничтожено 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковую пушку. Противник понес потери и в живой силе.

Напомним

рф использует мины в Черном море, захваченные в 2014 году.