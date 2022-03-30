МЗС України: рф використовує міни в Чорному морі, захоплені в 2014 році
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Замінувавши Чорне море, росія намагається дискредитувати Україну перед міжнародними партнерами. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, передає УНН.
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"Окрім захоплення і знищення цивільних морських суден, бомбардування території України з моря, росія вигадала новий спосіб морського розбою, яким є використання морських мін у якості безконтрольних дрейфуючих боєприпасів", – зазначили у міністерстві.
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Як зазначили в МЗС, за результатами проведеної ідентифікації встановлено, що це морські міни, які, станом на початок 2022 року, не перебували на обліку Військово-морських Сил ЗСУ.
"Ці міни були захоплені збройними силами рф у 2014 році під час військового вторгнення і тимчасової окупації росією українського міста Севастополь", – йдеться в повідомленні.
Свідоме використання росією дрейфуючих морських мін перетворює їх на де-факто зброю невибіркової дії, яка загрожує, перш за все, цивільному судноплавству та людському життю на морі у всій акваторії не тільки Чорного моря та Азовського морів, але й Керченського та Чорноморських проток.
Україна вже сповістила Міжнародну морську організацію про використання росією дрейфуючих мін у Чорному морі.
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