МИД Украины: рф использует мины в Черном море, захваченные в 2014 году
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Заминировав Черное море, россия пытается дискредитировать Украину перед международными партнерами. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.
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"Кроме захвата и уничтожения гражданских морских судов, бомбардировки территории Украины с моря, россия придумала новый способ морского разбоя, которым является использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов", - отметили в министерстве.
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Как отметили в МИД, по результатам произведенной идентификации установлено, что это морские мины, которые, по состоянию на начало 2022 года, не состояли на учете Военно-морских Сил ВСУ.
"Эти мины были захвачены вооруженными силами рф в 2014 году во время военного вторжения и временной оккупации россией украинского города Севастополь", - говорится в сообщении.
Сознательное использование россией дрейфующих морских мин делает их де-факто оружие неизбирательного действия, которое угрожает, прежде всего, гражданском судоходству и человеческой жизни на море во всей акватории не только Черного моря и Азовского морей, но и Керченского и Черноморских проливов.
Украина уже уведомила Международную морскую организацию об использовании россией дрейфующих мин в Черном море.
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