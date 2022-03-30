МИД Украины: рф использует мины в Черном море, захваченные в 2014 году

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"Кроме захвата и уничтожения гражданских морских судов, бомбардировки территории Украины с моря, россия придумала новый способ морского разбоя, которым является использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов", - отметили в министерстве.

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Как отметили в МИД, по результатам произведенной идентификации установлено, что это морские мины, которые, по состоянию на начало 2022 года, не состояли на учете Военно-морских Сил ВСУ.

"Эти мины были захвачены вооруженными силами рф в 2014 году во время военного вторжения и временной оккупации россией украинского города Севастополь", - говорится в сообщении.

Сознательное использование россией дрейфующих морских мин делает их де-факто оружие неизбирательного действия, которое угрожает, прежде всего, гражданском судоходству и человеческой жизни на море во всей акватории не только Черного моря и Азовского морей, но и Керченского и Черноморских проливов.

Украина уже уведомила Международную морскую организацию об использовании россией дрейфующих мин в Черном море.

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