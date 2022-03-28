В Україні розслідують 3085 проваджень щодо воєнних злочинів – Венедіктова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На сьогодні в Офісі генпрокурора України розслідують 3085 проваджень щодо скоєння воєнних злочинів. Про це на брифінгу у понеділок повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, пише УНН.
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"Тільки по воєнним злочинам на сьогодні у нас 3085 проваджень", - сказала Венедіктова.
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Зі слів генпрокурорки, по воєнним злочинам ОГП розшукує активи, які арештовують з метою конфіскації.
Венедіктова зазначила, що її Офіс орієнтується на українську юрисдикцію, але розуміє, що "стосовно війни все не завжди просто", тому ОГП працює і на міжнародних платформах.
"Важливий напрямок – це відкриття проваджень у інших країнах. Ще 9 країн, крім України, відкрили власні кримінальні справи стосовно воєнних злочинів", - сказала вона.
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Як писав УНН, за даними ОГП, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну загинуло вже 12 журналістів.