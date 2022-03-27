Вторгнення рф в Україну: загинуло вже 12 журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну загинуло вже 12 журналістів. Про це у Facebook повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує УНН.
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"Розкривати світові правду про путінську агресію смертельно небезпечно – на війні загинуло вже 12 журналістів. Вони висвітлювали воєнні злочини РФ і стали їх жертвами. Ще 10 представників ЗМІ отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості", — написала Венедіктова.
Вона додала, що станом на сьогодні, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, російські окупанти здійснили злочини щонайменше проти 56 представників ЗМІ. Серед них 15 громадян інших держав. Постраждали 4 громадян Великої Британії, 2 - Чехії, 2 – Данії, 2 - ОАЕ, 1 – Швейцарії, 2 - громадян США, один з яких загинув. Також загинув громадянин Ірландії та громадянка рф.
Лише вчора, 26 березня, під час зйомок евакуації з розбомбленого Чернігова потрапив під обстріл автомобіль знімальних груп телеканалу 1+1 та турецького TRT World. Осколкове поранення дістав український воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.
Нагадаємо
З початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну, з 24 лютого до 24 березня 2022 року, окупанти здійснили 148 злочинів проти журналістів та медіа.