Вторжение рф в Украину: погибло уже 12 журналистов

Детали

"Раскрывать миру правду о путинской агрессии смертельно опасно - на войне погибли 12 журналистов. Они освещали военные преступления рф и стали их жертвами. Еще 10 представителей СМИ получили телесные повреждения различной степени тяжести", — написала Венедиктова.

Она добавила, что по состоянию на сегодняшний день, по данным Единого реестра досудебных расследований, российские кафиры совершили преступления по меньшей мере против 56 представителей СМИ. В их числе 15 граждан других государств. Пострадали 4 гражданина Великобритании, 2 - Чехии, 2 - Дании, 2 - ОАЭ, 1 - Швейцарии, 2 - граждан США, один из которых погиб. Также погиб гражданин Ирландии и гражданка рф.

Только вчера, 26 марта, во время съемок эвакуации из разбомбленного Чернигова попал под обстрел автомобиль съемочных групп телеканала 1+1 и турецкого TRT World. Осколочное ранение получил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Напомним

С начала широкомасштабного вторжения россии в Украину, с 24 февраля по 24 марта 2022 года, оккупанты совершили 148 преступлений против журналистов и медиа.