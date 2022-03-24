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За месяц войны россия совершила в Украине 148 преступлений против журналистов и медиа

Киев • УНН

 • 88390 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. С начала широкомасштабного вторжения россии в Украину, с 24 февраля по 24 марта 2022 года, оккупанты совершили 148 преступлений против журналистов и медиа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Институт массовой информации (ИМИ).

За месяц войны россия совершила в Украине 148 преступлений против журналистов и медиа

Детали

По состоянию на 24 марта в Киеве и пригородах столицы были убиты пятеро журналистов во время выполнения ими профессиональных обязанностей. В частности, это:

• Евгений Сакун, оператор телеканала LIVE (погиб 1 марта во время российского ракетного обстрела телебашни в Киеве);

• Брент Рено, бывший корреспондент The New York Times (расстрелян россиянами 13 марта в Ирпене на блокпосту);

• Пьер Закжевски, оператор телеканала Fox News, гражданин Ирландии (погиб 14 марта во время артиллерийского обстрела российских войск в селе Горенка Киевской области).

• Александра Кувшинова, украинская журналистка (погибла 14 марта вместе с Пьером Закжевски во время артиллерийского обстрела со стороны российских войск в селе Горенка Киевской области);

• Оксана Баулина, журналистка российского The Insider, Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (погибла 23 марта под российским обстрелом в Киеве во время выполнения редакционного задания).

Еще трое журналистов погибли как участники боевых действий или в результате российских обстрелов. В частности, это:

• Дилербек Шакиров, гражданский журналист информационного еженедельника "Вокруг тебя" (был расстрелян 26 февраля в пригороде Херсона из автоматического оружия);

• Виктор Дударь, военный журналист (погиб 6 марта во время боев с российскими захватчиками под Николаевом);

• Оператор телеканала "Сигма" Виктор Дедов (погиб 11 марта в Мариуполе в результате обстрела дома).

Неизвестной остается судьба фотокорреспондента Максима Левина, который освещал боевые события под Киевом и исчез 13 марта.

Ранения в результате обстрелов российских оккупантов получили по меньшей мере семеро журналистов в Киевской, Сумской и Николаевской областях:

• два датских журналиста издания Ekstra-Bladet - журналист Стефан Вайхерт и фотограф Эмиль Фильтенборг (были ранены 26 февраля на Сумщине в районе города Ахтырка, когда их автомобиль попал под обстрел);

• корреспондент британского телеканала Sky News Стюарт Рамзи (получил ранения в результате обстрела российскими войсками в Буче на Киевщине 28 февраля. Оператора канала Ричи Моклера спас бронежилет);

• швейцарский журналист Гийом Брике (получил ранение 6 марта в Николаевской области в результате российского обстрела авто, в котором он находился. Его также ограбили. В то же время оккупанты четко видели знак "пресса" на автомобиле);

• корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир (получил ранение в результате ракетного обстрела 11 марта вблизи Киева);

• американский журналист Хуан Диего Херрера Арредондо (ранение получил 13 марта в Ирпене под Киевом в результате обстрела российских войск).

• корреспондент американского телеканала Fox News Бенджамин Голл (был госпитализирован с тяжелым ранением, которое получил 14 марта во время подготовки репортажа под Киевом).

Под российские обстрелы журналисты попадали преимущественно на Киевщине и в Запорожье. Под российский обстрел в Запорожье попала журналистка "Громадського" Виктория Рощина. Также под обстрел российских войск попали двое журналистов чешского издания Voxpot Майда Сламова и Войтех Богач. Кроме того, под российский обстрел на Киевщине попадали съемочные группы ТСН, "Фактов", ICTV и "Настоящего времени".

ИМИ зафиксировал шесть случаев захвата и похищения журналистов российскими оккупантами. Четыре из этих случаев произошли на временно оккупированной территории - в Мелитополе Запорожской области (похищение журналистов и издателя газеты “Мелитопольские ведомости", взятие в заложники отца журналистки издания “РИА-Мелитополь”) и Новой Каховке на Херсонщине (Олег Батурин). Также в Запорожье в плен попадала журналистка "Громадського" Виктория Рощина.

Кроме того, оккупанты обстреляли 10 телебашен, которые являются гражданскими объектами, что повлекло полное или временное исчезновение телевизионного и радиовещания в восьми регионах Украины.

Также по меньшей мере 70 региональных медиа вынуждены были прекратить работу вследствие угроз со стороны российских оккупантов, захвата ими редакций, невозможности работать в условиях временной оккупации.

Напомним

Журналистов призвали обозначать служебные авто надписью PRESS, а не TV.

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