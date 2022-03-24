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За місяць війни росія здійснила в Україні 148 злочинів проти журналістів та медіа

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. З початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну, з 24 лютого до 24 березня 2022 року, окупанти здійснили 148 злочинів проти журналістів та медіа. Про це повідомляє УНН із посиланням на Інститут масової інформації (ІМІ).

За місяць війни росія здійснила в Україні 148 злочинів проти журналістів та медіа

Деталі

Станом на 24 березня в Києві та передмістях столиці було вбито п’ятеро журналістів під час виконання ними професійних обов’язків. Зокрема, це:

• Євген Сакун, оператор телеканалу LIVE (загинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві);

• Брент Рено, колишній кореспондент The New York Times (розстріляний росіянами 13 березня в Ірпені на блокпосту);

• П'єр Закжевскі, оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії (загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області).

• Олександра Кувшинова, українська журналістка (загинула 14 березня разом з П'єром Закжевскі під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області);

• Оксана Бауліна, журналістка російського The Insider, Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального (загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання).

Ще троє журналістів загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів. Зокрема, це:

• Ділєрбек Шакіров, цивільний журналіст інформаційного щотижневика "Навколо тебе" (був розстріляний 26 лютого в передмісті Херсона з автоматичної зброї);

• Віктор Дудар, військовий журналіст (загинув 6 березня під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом);

• оператор телеканалу "Сігма" Віктор Дєдов (загинув 11 березня в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку).

Невідомою залишається доля фотокореспондента Максима Левіна, який висвітлював бойові події під Києвом та зник 13 березня.

Поранення внаслідок обстрілів російських окупантів дістали щонайменше семеро журналістів на Київщині, Сумщині та Миколаївщині:

• два данські журналісти видання Ekstra-Bladet – журналіст Стефан Вайхерт і фотограф Еміль Фільтенборг (були поранені 26 лютого на Сумщині в районі міста Охтирка, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл);

• кореспондент британського телеканалу Sky News Стюарт Рамзі (отримав поранення внаслідок обстрілу російськими військами в Бучі на Київщині 28 лютого. Оператора каналу Річі Моклера врятував бронежилет);

• швейцарський журналіст Гійом Бріке (дістав поранення 6 березня в Миколаївській області внаслідок російського обстрілу авто, в якому він перебував. Його також пограбували. Водночас окупанти чітко бачили знак “преса” на автомобілі);

• кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір (отримав поранення внаслідок ракетного обстрілу 11 березня поблизу Києва);

• американський журналіст Хуан Дієго Херрера Арредондо (поранення отримав 13 березня в Ірпені під Києвом внаслідок обстрілу російських військ).

• кореспондент американського телеканалу Fox News Бенджамін Голл (був госпіталізований з важким пораненням, яке отримав 14 березня під час підготовки репортажу під Києвом).

Під російські обстріли журналісти потрапляли переважно на Київщині та на Запоріжжі. Під російський обстріл на Запоріжжі потрапила журналістка Громадського Вікторія Рощина. Також під обстріл російських військ потрапили двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова і Войтех Богач. Крім того, під російський обстріл на Київщині потрапляли знімальні групи ТСН, "Фактів" ICTV та "Настоящего времени".

ІМІ зафіксував шість випадків захоплення та викрадення журналістів російськими окупантами. Чотири з цих випадків сталися на тимчасово окупованій території – в Мелітополі Запорізької області (викрадення журналістів та видавця газети “Мелітопольські відомості, взяття в заручники батька журналістки видання “РІА-Мелітополь”) та Новій Каховці на Херсонщині (Олег Батурин). Також на Запоріжжі в полон потрапляла журналістка Громадського Вікторія Рощина.

Окрім того, окупанти обстріляли 10 телевеж, які є цивільними об’єктами, що спричинило повне або тимчасове зникнення телевізійного та радіомовлення у восьми регіонах України.

Також щонайменше 70 регіональних медіа змушені були припинити роботу внаслідок погроз із боку російських окупантів, захоплення ними редакцій, неможливості працювати в умовах тимчасової окупації тощо.

Нагадаємо

Журналістів закликали позначати службові авто написом PRESS, а не TV.

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