Журналистов призвали обозначать служебные авто надписью PRESS, а не TV

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"Уважаемые журналисты, убедительно просим вас указывать ваши служебные машины исключительно надписью PRESS. TV - при разных обстоятельствах может считываться, как буква V, которой обозначают вражескую технику", - говорится в сообщении.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев не распространять сообщения о предоставлении странами-партнерами оружия.