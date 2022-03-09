Журналистов призвали обозначать служебные авто надписью PRESS, а не TV
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Журналистам нужно обозначать свои служебные автомобили исключительно надписью "PRESS". Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины, информирует УНН.
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"Уважаемые журналисты, убедительно просим вас указывать ваши служебные машины исключительно надписью PRESS. TV - при разных обстоятельствах может считываться, как буква V, которой обозначают вражескую технику", - говорится в сообщении.
Напомним
Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев не распространять сообщения о предоставлении странами-партнерами оружия.