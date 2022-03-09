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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 795 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Міноборони закликали людей не поширювати інформацію про надання Україні зброї

У Міноборони закликали людей не поширювати інформацію про надання Україні зброї

Київ • УНН

 • 122014 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков попросив українців не поширювати повідомлення щодо надання країнами-партнерами зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook глави МОУ.

Деталі

За словами Резнікова, військово-технічна співпраця – це дуже делікатна сфера, яка потребує виваженого підходу до публічних коментарів, особливо в період війни.

"У зв’язку з цим я звертаюся з проханням до усіх. Будь ласка, не поширюйте повідомлення щодо надання певними країнами тієї чи іншої зброї нашій державі. Утримайтесь від коментарів з цього приводу. Залиште право висловлюватись на ці теми виключно офіційним особам.

Я розумію прагнення людей поділитися добрими новинами. Але інколи це створює інформаційний фон, який негативно впливає на результат.

Це може ускладнити отримання додаткових спроможностей нашою армією, які вона просто повинна отримати. Внаслідок цього Україна може нести втрати, яких ми могли уникнути і маємо уникати!" — зазначив міністр.

Нагадаємо

8 березня Олексій Резніков повідомив, що через кілька днів втрати серед особового складу Росії перевершать втрати за її 10-річну війну з Афганістаном.

Українські Національні Новини

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