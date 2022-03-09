У Міноборони закликали людей не поширювати інформацію про надання Україні зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков попросив українців не поширювати повідомлення щодо надання країнами-партнерами зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook глави МОУ.
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За словами Резнікова, військово-технічна співпраця – це дуже делікатна сфера, яка потребує виваженого підходу до публічних коментарів, особливо в період війни.
"У зв’язку з цим я звертаюся з проханням до усіх. Будь ласка, не поширюйте повідомлення щодо надання певними країнами тієї чи іншої зброї нашій державі. Утримайтесь від коментарів з цього приводу. Залиште право висловлюватись на ці теми виключно офіційним особам.
Я розумію прагнення людей поділитися добрими новинами. Але інколи це створює інформаційний фон, який негативно впливає на результат.
Це може ускладнити отримання додаткових спроможностей нашою армією, які вона просто повинна отримати. Внаслідок цього Україна може нести втрати, яких ми могли уникнути і маємо уникати!" — зазначив міністр.
Нагадаємо
8 березня Олексій Резніков повідомив, що через кілька днів втрати серед особового складу Росії перевершать втрати за її 10-річну війну з Афганістаном.