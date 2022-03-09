В Минобороны призвали людей не распространять информацию о предоставлении Украине оружия

Детали

По словам Резникова, военно-техническое сотрудничество - это очень деликатная сфера, требующая взвешенного подхода к публичным комментариям, особенно в период войны.

"В связи с этим я обращаюсь с просьбой ко всем. Пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенными странами того или иного оружия нашему государству. Воздержитесь от комментариев по этому поводу. Оставьте право высказываться на эти темы исключительно официальным лицам.

Я понимаю стремление людей поделиться добрыми новостями. Но иногда это создает информационный фон, который негативно влияет на результат.

Это может затруднить получение дополнительных возможностей нашей армией, которые она просто должна получить. Вследствие этого Украина может нести потери, которых мы могли избежать и должны избегать!" - отметил министр.

Напомним

8 марта Алексей Резников сообщил, что через несколько дней потери среди личного состава России превзойдут потери за ее 10-летнюю войну с Афганистаном.