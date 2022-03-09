Журналістів закликали позначати службові авто написом PRESS, а не TV
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Журналістам потрібно позначати свої службові автомобілі винятково написом "PRESS". Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗС України, інформує УНН.
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"Шановні журналісти, переконливо просимо вас позначати ваші службові автівки винятково написом PRESS. TV - за різних обставин може зчитуватися, як літера V, котрою позначають ворожу техніку", — ідеться у повідомленні.
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