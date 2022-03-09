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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Журналістів закликали позначати службові авто написом PRESS, а не TV

Журналістів закликали позначати службові авто написом PRESS, а не TV

Київ • УНН

 • 279615 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Журналістам потрібно позначати свої службові автомобілі винятково написом "PRESS". Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗС України, інформує УНН.

Цитата

"Шановні журналісти, переконливо просимо вас позначати ваші службові автівки винятково написом PRESS. TV - за різних обставин може зчитуватися, як літера V, котрою позначають ворожу техніку", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців не поширювати повідомлення щодо надання країнами-партнерами зброї.

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