В Украине расследуют 3085 производств относительно военных преступлений – Венедиктова
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. На сегодня в Офисе генпрокурора Украины расследуют 3085 производств относительно совершения военных преступлений. Об этом на брифинге в понедельник сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, пишет УНН.
Цитата
"Только по военным преступлениям на сегодня у нас 3085 производств", – сказала Венедиктова.
Детали
Со слов генпрокурора, по военным преступлениям ОГП разыскивает активы, которые арестовывают с целью конфискации.
Венедиктова отметила, что ее Офис ориентируется на украинскую юрисдикцию, но понимает, что "в отношении войны все не всегда так просто", поэтому ОГП работает и на международных платформах.
"Важное направление - это открытие производств в других странах. Еще 9 стран, кроме Украины, открыли собственные уголовные дела в отношении военных преступлений", - сказала она.
Ранее
Как писал УНН, по данным ОГП, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину погибло уже 12 журналистов.