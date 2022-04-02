Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 17 800 оккупантов и 143 вражеских самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 17,8 тыс. лиц, 631 танка, 143 самолетов, 317 артиллерийских систем и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.04 ориентировочно составляют:
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- личного состава – около 17 800 человек,
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- танков ‒ 631,
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- боевых бронированных машин ‒ 1776,
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- артиллерийские системы – 317,
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- РСЗО – 100,
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- средства ПВО - 54,
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- самолетов – 143,
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- вертолетов – 134,
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- автомобильная техника - 1236,
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- корабли/катера - 7,
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- цистерн с ГСМ - 76,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 87,
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- специальная техника – 24,
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- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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Дополнение
ВСУ захватили машину из российской системы "Солнцепек", которой пугали украинцев.