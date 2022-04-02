Генштаб ВСУ: оккупанты в Киевской и Черниговской областях отойдут к границам

Цитата

"По имеющейся информации, враг имеет намерения относительно окружения группировки Объединенных сил и выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей", - сообщили в Генштабе.

Также в Генштабе ВСУ считают, что "с целью сковывания действий наших войск будет продолжать удерживание отдельных рубежей на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, вероятно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины (с республикой беларусь и российской федерацией соответственно)".

"В составе группировок оккупационных сил к выполнению боевых задач на территории нашего Государства привлечено до 75 БТГр, на восстановлении боеспособности находится в 34 БТГр, полностью уничтожено - 16 БТГр (информация уточняется)", - указали также в Генштабе.

Детали

Что касается ситуации по направлениям, то, по данным Генштаба, по состоянию на 12 часов 2 апреля, она выглядит так:



На Волынском направлении признаков формирования наступательных группировок со стороны противника не наблюдается. В подразделениях Вооруженных сил Республики Беларусь продолжаются усиленные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Враг осуществляет наращивание системы противовоздушной обороны в приграничных районах с нашим государством.



На Полесском направлении противник продолжает перемещение отдельных подразделений на территорию республики беларусь. С целью замедления продвижения наших подразделений оккупанты осуществляют минирование брошенных позиций, путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации.



На Сиверском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава 41-й общевойсковой армии для блокирования города Чернигова. По имеющейся информации, основная часть группировки оккупантов уже сосредоточена для отхода на территорию российской федерации.



С Броварского направления на территорию Курской области российской федерации была выведена часть подразделений из состава 2-й общевойсковой армии. Другие подразделения находятся в готовности к выдвижению в направлении российской границы.



На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков. Пытается продолжить наступление на Изюмском направлении.



На Донецком направлении противник сосредоточивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка. Пытается установить полный контроль над городом Мариуполь.



На Южнобугском направлении враг проводит штурмовые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области.



Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 17,8 тыс. человек, 631 танка, 143 самолета, 134 вертолетов, 317 артиллерийских систем и сотен единиц другой военной техники.