Генштаб ВСУ: оккупанты в Киевской и Черниговской областях отойдут к границам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Российские оккупанты не оставят отдельных рубежей в Киевской и Черниговской областях, но как ожидается, отойдут вплотную к границе, заявляют в Генеральном штабе ВСУ. При этом, по данным Генштаба, с Броварского направления в рф уже было выведено часть подразделений захватчиков, а на Сиверском - на отход в рф сосредоточена основная часть группировки оккупантов, пишет УНН.
Цитата
"По имеющейся информации, враг имеет намерения относительно окружения группировки Объединенных сил и выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей", - сообщили в Генштабе.
Также в Генштабе ВСУ считают, что "с целью сковывания действий наших войск будет продолжать удерживание отдельных рубежей на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, вероятно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины (с республикой беларусь и российской федерацией соответственно)".
"В составе группировок оккупационных сил к выполнению боевых задач на территории нашего Государства привлечено до 75 БТГр, на восстановлении боеспособности находится в 34 БТГр, полностью уничтожено - 16 БТГр (информация уточняется)", - указали также в Генштабе.
Детали
Что касается ситуации по направлениям, то, по данным Генштаба, по состоянию на 12 часов 2 апреля, она выглядит так:
-
- На Волынском направлении признаков формирования наступательных группировок со стороны противника не наблюдается. В подразделениях Вооруженных сил Республики Беларусь продолжаются усиленные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Враг осуществляет наращивание системы противовоздушной обороны в приграничных районах с нашим государством.
-
- На Полесском направлении противник продолжает перемещение отдельных подразделений на территорию республики беларусь. С целью замедления продвижения наших подразделений оккупанты осуществляют минирование брошенных позиций, путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации.
-
- На Сиверском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава 41-й общевойсковой армии для блокирования города Чернигова. По имеющейся информации, основная часть группировки оккупантов уже сосредоточена для отхода на территорию российской федерации.
-
- С Броварского направления на территорию Курской области российской федерации была выведена часть подразделений из состава 2-й общевойсковой армии. Другие подразделения находятся в готовности к выдвижению в направлении российской границы.
-
- На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков. Пытается продолжить наступление на Изюмском направлении.
-
- На Донецком направлении противник сосредоточивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка. Пытается установить полный контроль над городом Мариуполь.
-
- На Южнобугском направлении враг проводит штурмовые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области.
-
Дополнение
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 17,8 тыс. человек, 631 танка, 143 самолета, 134 вертолетов, 317 артиллерийских систем и сотен единиц другой военной техники.