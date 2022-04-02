На Киевщине ВСУ освободила более 30 населенных пунктов, были "героические эпизоды" - Арестович

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“В течение суток главные направления действий были Киевщина, где с Северо-Запада и Северо-Востока Киева наши войска выбивали противника в сторону государственной границы. Выбивали удачно: освободили более 30 населенных пунктов”, - сообщил советник главы ОП.

Детали

Он рассказал, что за это время украинские войска имели несколько героических эпизодов.

"В частности в поселке Дмитриевка два наших танка выкатились на усиленную танковую роту противника - это 10 танков, воздушно-дестантный батальон противника. В результате два наших танка уничтожили 10 танков противника и большое количество БМД противника”, - рассказал Арестович.

Он сообщил также, что много техники, которая стоит пустой, без топлива, было захвачено и передано Вооруженным силам Украины.

В ответ противник пытается вводить по Курской области определенное количество своих войск, говорит советник главы ОП.

“Но надо понимать ситуацию: это не попытка создать ударную группировку, это попытка удержать свои войска от поражения от Вооруженных сил Украины. Эти войска не представляют непосредственной угрозы ни городу Сумы, ни городу Чернигову, ни городу Киеву или другим городам в трех областях. Это прости заслоны и попытки усилить свои войска, чтобы мы их не уничтожили окончательно, когда они отходят в сторону границы”, - сказал он.

Со слов Арестовича, по одной из таких колонн, зашедшей сегодня ночью, был нанесен очень мощный удар.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты не оставят отдельных рубежей в Киевской и Черниговской областях, но как ожидается, уйдут вплотную к границе, заявляют в Генеральном штабе ВСУ.

При этом, по данным Генштаба, с Броварского направления в рф уже было выведено часть подразделений захватчиков, а на Северском - на уход в рф сосредоточена основная часть группировки оккупантов.