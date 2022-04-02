Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены - Минобороны

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"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область - освобождены от захватчика", - написала Маляр в Facebook.

Ранее

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинские военные на Киевщине освободили более 30 населенных пунктов от рашистських захватчиков.