Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об освобождении от российских оккупантов всей Киевской области, передает УНН.
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"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область - освобождены от захватчика", - написала Маляр в Facebook.
Ранее
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинские военные на Киевщине освободили более 30 населенных пунктов от рашистських захватчиков.