На вулицях Бучі лежать тіла людей із звʼязаними руками, що були застрілені російськими солдатами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Радник голови Офісу Михайло подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей із звʼязаними руками на вулицях Бучі. Про це інформує УНН.
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"Буча, Київська область. На вулицях лежать тіла людей із зв’язаними руками, що були застрілені російськими солдатами. Ці люди не були військовими. Вони не мали зброї. Вони не представляли загрози. Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях?" - повідомив Михайло Подоляк.
Деталі
Чиновник додав, що росія веде війну на знищення українського народу. Та просить лише одного - "дайте нам зброю аби ми могли захистити своїх людей. Все інше ми зробимо самі".
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Буча, Київська область. На вулицях лежать тіла людей із зв’заними руками, що були застрілені