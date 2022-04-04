В ЕС заявили, что внесут Бучанскую резню в список зверств в Европе

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"Европейский Союз решительно осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами в ряде освобожденных оккупированных украинских городов. Навязчивые картины большого количества жертв и жертв среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры демонстрируют истинную сущность жестокой агрессивной войны, которую россия ведет против Украины и ее народа. Погромы в Буче и других украинских городах будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле", — говорится в сообщении.

Напомним

2 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили мертвые тела мирных жителей. Под одеялом лежало до пяти мертвых обнаженных женщин, которых русские варвары пытались сжечь на обочине.