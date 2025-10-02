путин пожаловался, что россию дважды не взяли в НАТО

$41.220.08
48.370.07
ukenru
Эксклюзив
13:54 • 10917 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45 • 16284 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
13:08 • 10502 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
12:31 • 14329 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 22335 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 28073 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 29762 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 26947 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 47627 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 21083 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
86%
756мм
Популярные новости
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 41973 просмотра
"Рамштайн" созывают на 15 октября в штаб-квартире НАТО2 октября, 08:49 • 19870 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС11:28 • 26131 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto11:55 • 24132 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?12:21 • 15766 просмотра
публикации
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?12:21 • 15863 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto11:55 • 24239 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС11:28 • 26235 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 42073 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 47629 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Кит Келлог
Ильхам Алиев
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Польша
Дания
Реклама
УНН Lite
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией13:33 • 6008 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 54867 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 62874 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 44831 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 47323 просмотра
Актуальное
Forbes
Financial Times
Хранитель
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136

путин пожаловался, что россию дважды не взяли в НАТО

Киев • УНН

 • 394 просмотра

владимир путин заявил, что москва дважды выражала готовность вступить в НАТО в 1954 и 2000 годах, но получила отказ. По его словам, президент США Билл Клинтон сначала признал такую возможность, но впоследствии "передумал".

путин пожаловался, что россию дважды не взяли в НАТО

российский диктатор владимир путин заявил, что москва в 1954 и 2000 годах якобы выражала готовность вступить в НАТО, но получила отказ. По его словам, тогдашний президент США Билл Клинтон сначала признал такую возможность, однако впоследствии "передумал" после консультаций с коллегами, пишет УНН со ссылкой на заявление президента рф.

Наша страна, пытаясь ликвидировать основы для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды объявила о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз – в 1954 году, а второй раз – во время визита президента США Клинтона в москву в 2000 году, и мы фактически получили отказ, причем с порога… Наши западные коллеги не готовы отказаться от плена геополитических и исторических стереотипов. Я разговаривал лично с Клинтоном, и он мне сказал, что это возможно. А потом вечером говорит: "Я со своими посоветовался и… ну, нереально"

- сказал путин.

Ранее УНН писал, что специальный посланник США Кит Келлог заявил, что путин осознает невозможность выиграть войну. Он также поддержал более жесткие действия против российских самолетов и беспилотников, нарушающих воздушное пространство НАТО, приводя пример Турции.

Антонина Туманова

Новости Мира
Владимир Путин
Кит Келлог
Билл Клинтон
НАТО
Турция
Соединённые Штаты