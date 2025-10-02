российский диктатор владимир путин заявил, что москва в 1954 и 2000 годах якобы выражала готовность вступить в НАТО, но получила отказ. По его словам, тогдашний президент США Билл Клинтон сначала признал такую возможность, однако впоследствии "передумал" после консультаций с коллегами, пишет УНН со ссылкой на заявление президента рф.

Наша страна, пытаясь ликвидировать основы для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды объявила о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз – в 1954 году, а второй раз – во время визита президента США Клинтона в москву в 2000 году, и мы фактически получили отказ, причем с порога… Наши западные коллеги не готовы отказаться от плена геополитических и исторических стереотипов. Я разговаривал лично с Клинтоном, и он мне сказал, что это возможно. А потом вечером говорит: "Я со своими посоветовался и… ну, нереально" - сказал путин.

Ранее УНН писал, что специальный посланник США Кит Келлог заявил, что путин осознает невозможность выиграть войну. Он также поддержал более жесткие действия против российских самолетов и беспилотников, нарушающих воздушное пространство НАТО, приводя пример Турции.