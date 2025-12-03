ЕС наконец-то внес Россию в «черный список» за отмывание денег, усиливая финансовый контроль – Politico

Европейский Союз добавляет Россию в свой черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Это решение обяжет финансовые учреждения ЕС усилить надлежащую проверку всех транзакций, связанных с Москвой, заставляя банки дополнительно снизить риски. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Politico со ссылкой на двух чиновников и внутренний документ сообщает, что этот шаг со стороны ЕС происходит на фоне того, что глобальная надзорная группа FATF ранее не внесла Россию в черный список, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину. Решению FATF помешало сопротивление стран группы БРИКС (Бразилии, Индии, Китая, ЮАР).

Законодатели ЕС неоднократно призывали Комиссию предпринять этот шаг, несмотря на то, что оценка усложняется отсутствием обмена информацией с Москвой.

Внесение в черный список происходит параллельно с попытками исполнительной власти ЕС урегулировать сопротивление Бельгии относительно использования доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины. Хотя ЕС уже имеет широкие санкции против РФ, новый статус потребует от банков, которые еще этого не сделали, принять более жесткие меры.

