ЕС наконец-то внес Россию в «черный список» за отмывание денег, усиливая финансовый контроль – Politico

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Эксклюзив
16:02 • 1048 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 3638 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 7432 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 10949 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
11:38 • 16197 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 19562 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 22365 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 28536 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 36080 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 29997 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 13227 просмотра
В россии снова взорвали нефтепровод "Дружба"PhotoVideo3 декабря, 09:59 • 6552 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 20764 просмотра
В МИД Китая заявили, что использование замороженных активов рф для Украины не будет способствовать завершению войны12:35 • 7378 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины12:41 • 13839 просмотра
публикации
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения13:24 • 7432 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 20764 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 43526 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 46872 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 56025 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Соединённые Штаты
Покровск
Купянск
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 56673 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 58918 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 113884 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 87600 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 103335 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Дія (сервис)
FAB-500

ЕС наконец-то внес Россию в «черный список» за отмывание денег, усиливая финансовый контроль – Politico

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Европейский Союз внес Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и как спонсора терроризма.

ЕС наконец-то внес Россию в «черный список» за отмывание денег, усиливая финансовый контроль – Politico

Европейский Союз добавляет Россию в свой черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Это решение обяжет финансовые учреждения ЕС усилить надлежащую проверку всех транзакций, связанных с Москвой, заставляя банки дополнительно снизить риски. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.  

Подробности

Politico со ссылкой на двух чиновников и внутренний документ сообщает, что этот шаг со стороны ЕС происходит на фоне того, что глобальная надзорная группа FATF ранее не внесла Россию в черный список, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину. Решению FATF помешало сопротивление стран группы БРИКС (Бразилии, Индии, Китая, ЮАР).

ч. Генсек НАТО раскрыл две вещи для давления на россиян в случае затягивания или безрезультатности мирных переговоров

Законодатели ЕС неоднократно призывали Комиссию предпринять этот шаг, несмотря на то, что оценка усложняется отсутствием обмена информацией с Москвой.

Внесение в черный список происходит параллельно с попытками исполнительной власти ЕС урегулировать сопротивление Бельгии относительно использования доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины. Хотя ЕС уже имеет широкие санкции против РФ, новый статус потребует от банков, которые еще этого не сделали, принять более жесткие меры.

ч. ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
БРИКС
НАТО
Бразилия
Индия
Европейский Союз
Южная Африка
Бельгия
Китай
Украина