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Техніка

Тепло, але з дощами: якою буде погода в Україні 15 вересня

Київ • УНН

 • 128 перегляди

15 вересня в Україні буде тепло, місцями дощитиме, температура сягне +23°. Із 21 вересня очікуються похолодання та більше опадів.

Тепло, але з дощами: якою буде погода в Україні 15 вересня

У вівторок, 15 вересня, в Україні буде тепло та переважно сухо, хоча без дощів не обійдеться. Опади найбільш імовірні у східних областях, а також на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

Завтра 15 вересня в Україні буде справді, як на горі - і вітряно, і з дощем, і з проясненнями, і з красивими хмарами. Дощі найбільш імовірні у східних областях, на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині - діяльність східного циклону

- йдеться в повідомленні.

Також невеликі дощі можливі у західних областях, подекуди на Вінниччині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. За словами синоптикині, на решті території України очікується суха та сонячна погода.

За її словами, у більшості областей температура протягом дня становитиме +18…+23 градуси. Свіжіше буде на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі, де очікується +14…+18 градусів.

Погода в Києві

У Києві 15 вересня очікується комфортна погода. Вдень температура підніметься приблизно до +20 градусів. Істотні опади малоймовірні, хоча подекуди можливий невеликий дощ.

Погода наступного тижня

Діденко зазначила, що загалом поточний тиждень в Україні буде теплим і комфортним, а дощів очікується небагато. Водночас, за попередніми прогнозами, які ще потребуватимуть уточнення, наступний тиждень, із 21 вересня, буде значно холоднішим і принесе більше дощів.

Дощі з грозами накриють південь і центр України 14 вересня - Гідрометцентр14.09.26, 06:59 • 3826 переглядiв

Ольга Розгон

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