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Тепло, но с дождями: какой будет погода в Украине 15 сентября

Киев • УНН

 • 4614 просмотра

15 сентября в Украине будет тепло, местами пройдут дожди, температура достигнет +23°. С 21 сентября ожидаются похолодание и больше осадков.

Тепло, но с дождями: какой будет погода в Украине 15 сентября

Во вторник, 15 сентября, в Украине будет тепло и преимущественно сухо, хотя без дождей не обойдётся. Осадки наиболее вероятны в восточных областях, а также на Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.

Завтра, 15 сентября, в Украине будет действительно, как на горе, — и ветрено, и с дождём, и с прояснениями, и с красивыми облаками. Дожди наиболее вероятны в восточных областях, на Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине — деятельность восточного циклона

— говорится в сообщении.

Также небольшие дожди возможны в западных областях, местами на Виннитчине, Житомирщине, Киевщине и Черниговщине. По словам синоптика, на остальной территории Украины ожидается сухая и солнечная погода.

По её словам, в большинстве областей температура в течение дня составит +18…+23 градуса. Прохладнее будет на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Запорожье, где ожидается +14…+18 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 15 сентября ожидается комфортная погода. Днём температура поднимется примерно до +20 градусов. Существенные осадки маловероятны, хотя местами возможен небольшой дождь.

Погода на следующей неделе

Диденко отметила, что в целом текущая неделя в Украине будет тёплой и комфортной, а дождей ожидается немного. В то же время, согласно предварительным прогнозам, которые ещё потребуют уточнения, следующая неделя, с 21 сентября, будет значительно холоднее и принесёт больше дождей.

Дожди с грозами накроют юг и центр Украины 14 сентября — Гидрометцентр14.09.26, 06:59 • 6077 просмотров

Ольга Розгон

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