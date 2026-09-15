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В Украине резко изменится погода: бабье лето сменят дожди и похолодание

Киев • УНН

 • 4836 просмотра

До 20 сентября в Украине сохранится солнечное тепло до +26°. С 21 сентября ожидаются дожди и похолодание до +10…+17°.

В Украине резко изменится погода: бабье лето сменят дожди и похолодание

В Украине в ближайшие дни еще сохранится теплая и солнечная погода, однако уже с 21 сентября ожидается резкое похолодание. Температура воздуха снизится до +10…+17°, а во многих регионах станет больше дождей. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.

Детали

Как отметила Диденко, в среду, 16 сентября, в Украине ожидается "комфортная синоптическая ситуация".

Будет много солнца и тепла. Самой высокой температура воздуха может быть в западных областях — до +22...+26°С.-

- говорится в сообщении.

Тем временем в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +20...+23°С.

Самой прохладной погода будет в восточной части нашей страны — около +17...+20°С.

В Киеве завтра ожидается прекрасная погода. Будет сухо, солнечно и тепло, в течение дня до + 23 ° тепла.

Практически всю эту неделю будем наслаждаться классическим бабьим летом

- добавила синоптик.

Однако с ближайшего понедельника, с 21 сентября, в Украине начнется похолодание.

Температура воздуха существенно снизится и в течение дня составит + 10 + 17 °. Станет больше дождей, — говорится в сообщении.

Через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты, которые принесут умеренные и сильные осадки.

В то же время Диденко отметила, что "этот прогноз еще потребует уточнения".

Тепло, но с дождями: какой будет погода в Украине 15 сентября14.09.26, 13:50 • 4614 просмотров

Ольга Розгон

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В Украине резко изменится погода: бабье лето сменят дожди и похолодание | УНН