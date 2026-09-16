В Украину идут осенние туманы — ночи станут прохладнее, а дни ещё будут баловать теплом

В Украине на смену дождям придут туманы, ночью температура снизится до 7° тепла, но днем будет держаться на уровне 18-25°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

В следующие трое суток преимущественно без осадков, лишь завтра днем на северо-западе страны, в пятницу и субботу в западных и северных областях местами небольшие кратковременные дожди - сообщили синоптики.

По данным Укргидрометцентра, 18-19 сентября на западе и северо-востоке страны ночью и утром туманы.

Температура ночью 8-15°, в ближайшую ночь на северо-востоке страны местами 5-7 ° тепла; днем 18-25°.

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