Іранські удари завдали США втрат техніки на $3,7 млрд, пошкоджено майже 60 літаків – з'явилися фото

Нові фотографії вперше показали масштабні пошкодження американських військових об'єктів на Близькому Сході після іранських ракетних і дронових атак. За оцінкою генерального інспектора Пентагону, втрати обладнання можуть сягати $3,7 млрд, зокрема постраждали майже 60 літаків, повідомляє CBS News, пише УНН.

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Знімки CBS News передали американські військовослужбовці на умовах анонімності. На них видно пошкодження військових об'єктів у Саудівській Аравії та Кувейті, зокрема зруйновані будівлі, казарми, транспорт і літаки.

На авіабазі Принца Султана в Саудівській Аравії пряме влучання, зокрема, отримав американський літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3 Sentry. На фотографії видно обгорілий фюзеляж із відірваною хвостовою частиною.

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Значні руйнування також зафіксували в таборі Бюрінг у Кувейті, який використовується для розміщення американських сухопутних військ, бронетехніки та авіації. На фотографіях видно знищені транспортні засоби, трейлери та пошкоджені будівлі. Наслідки ударів зафіксували й у таборі Аріфджан.

У новому звіті генерального інспектора Міністерства оборони США йдеться, що Центральне командування повідомляло про іранські удари по американських базах у Кувейті, Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Саудівській Аравії, Іраку, Омані та Йорданії.

Один з американських військовослужбовців заявив CBS News, що масштаб пошкоджень раніше повною мірою не був представлений громадськості. Пентагон на запит телеканалу щодо оприлюднених фотографій не відповів.

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