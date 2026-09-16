Іранські удари завдали США втрат техніки на $3,7 млрд, пошкоджено майже 60 літаків – з'явилися фото

$44.620.0751.520.12
ukenru
Ексклюзив
06:01 • 2126 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
04:58 • 8024 перегляди
"Пекельні" санкції проти рф наблизилися до ухвалення у США – залишилося фінальне голосування
04:45 • 9586 перегляди
Німецькі лікарні готуються до війни дронів і масових жертв, Бундесвер очікує до 1000 поранених щодня
04:19 • 10318 перегляди
"АТЕШ" заявив про диверсію на заводі, який виробляє у воронежі компоненти для ракет Х-101 та "Іскандер-К"Video
02:17 • 16504 перегляди
Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для Patriot, але є нюанс
01:17 • 15280 перегляди
російський аналог Starlink за пів року так і не дістався робочої орбіти, частину супутників рф уже втратила
16 вересня, 00:16 • 21045 перегляди
На концерт до кобзона відправився генерал, який доповідав путіну про нібито взяття Костянтинівки
15 вересня, 23:37 • 14917 перегляди
США до 30 вересня виведуть останні війська з Іраку, але проіранські угруповання відмовляються роззброюватися
15 вересня, 22:57 • 12958 перегляди
Нафта подорожчала до $109 за барель, а перебої в Саудівській Аравії загрожують 4% світових поставок
15 вересня, 22:17 • 13083 перегляди
Після атак дронів половина ключових НПЗ рф скоротила виробництво дизеля, деякі працюють лише на 25% потужності
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.2м/с
73%
750мм
Популярнi новини
Келлі Осборн заявила, що ніколи не помириться зі старшою сестрою і пояснила чому15 вересня, 21:06 • 21686 перегляди
Чака Норріса, Роберта Редфорда та зірку "Баффі" "забули" вшанувати на "Еммі-2026"15 вересня, 22:05 • 19687 перегляди
Стіва Карелла назвали одним із найпривабливіших зрілих чоловіків Голлівуду – актор відреагував на новий статус15 вересня, 23:07 • 19680 перегляди
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 17431 перегляди
Законопроєкт про жорсткі санкції проти рф вийшов на фінальний розгляд у Палаті представників США02:55 • 14868 перегляди
Публікації
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
Ексклюзив
06:01 • 2114 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 10103 перегляди
Міжнародний день демократії: чому це свято актуальне й сьогодні15 вересня, 15:14 • 28670 перегляди
Без грошей в лікарні: чому військові не можуть отримати виплати за поранення?15 вересня, 14:32 • 38857 перегляди
БПЛА "Орлан": характеристики, види та небезпекиPhoto15 вересня, 04:00 • 102455 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Майкл Маккол
Майк Джонсон (політик)
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Саудівська Аравія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 17525 перегляди
Стіва Карелла назвали одним із найпривабливіших зрілих чоловіків Голлівуду – актор відреагував на новий статус15 вересня, 23:07 • 19774 перегляди
Чака Норріса, Роберта Редфорда та зірку "Баффі" "забули" вшанувати на "Еммі-2026"15 вересня, 22:05 • 19777 перегляди
Келлі Осборн заявила, що ніколи не помириться зі старшою сестрою і пояснила чому15 вересня, 21:06 • 21783 перегляди
Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір15 вересня, 11:29 • 40140 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Шахед-136
Forbes

Іранські удари завдали США втрат техніки на $3,7 млрд, пошкоджено майже 60 літаків – з'явилися фото

Київ • УНН

 • 2040 перегляди

Фото показали руйнування американських баз у Саудівській Аравії та Кувейті. Удари вразили об’єкти США у восьми країнах.

Іранські удари завдали США втрат техніки на $3,7 млрд, пошкоджено майже 60 літаків – з'явилися фото

Нові фотографії вперше показали масштабні пошкодження американських військових об'єктів на Близькому Сході після іранських ракетних і дронових атак. За оцінкою генерального інспектора Пентагону, втрати обладнання можуть сягати $3,7 млрд, зокрема постраждали майже 60 літаків, повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі

Знімки CBS News передали американські військовослужбовці на умовах анонімності. На них видно пошкодження військових об'єктів у Саудівській Аравії та Кувейті, зокрема зруйновані будівлі, казарми, транспорт і літаки.

На авіабазі Принца Султана в Саудівській Аравії пряме влучання, зокрема, отримав американський літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3 Sentry. На фотографії видно обгорілий фюзеляж із відірваною хвостовою частиною.

Іран атакував американські бази у 8 країнах

Значні руйнування також зафіксували в таборі Бюрінг у Кувейті, який використовується для розміщення американських сухопутних військ, бронетехніки та авіації. На фотографіях видно знищені транспортні засоби, трейлери та пошкоджені будівлі. Наслідки ударів зафіксували й у таборі Аріфджан.

У новому звіті генерального інспектора Міністерства оборони США йдеться, що Центральне командування повідомляло про іранські удари по американських базах у Кувейті, Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Саудівській Аравії, Іраку, Омані та Йорданії.

Один з американських військовослужбовців заявив CBS News, що масштаб пошкоджень раніше повною мірою не був представлений громадськості. Пентагон на запит телеканалу щодо оприлюднених фотографій не відповів.

Війна з Іраном уже коштувала США $38 млрд і може підштовхнути інфляцію – Bloomberg16.09.26, 00:18 • 2670 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Вибухи
Техніка
Центральне Командування Збройних сил США
Міністерство оборони США
Пентагон
Ірак
Йорданія
Саудівська Аравія
Катар
Кувейт
Бахрейн
Оман
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки