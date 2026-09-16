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Війна з Іраном уже коштувала США $38 млрд і може підштовхнути інфляцію – Bloomberg

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Перші п’ять місяців війни обійшлися США у $38 млрд, а кожен наступний може додавати $2–3 млрд. Інфляція у 2027 році може зрости.

Війна з Іраном уже коштувала США $38 млрд і може підштовхнути інфляцію – Bloomberg

Війна з Іраном коштувала американським платникам податків $38 млрд лише за перші 5 місяців бойових дій, а кожен наступний місяць може додавати щонайменше $2-3 млрд витрат. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на нову оцінку Бюджетного управління Конгресу США (CBO), пише УНН.

Деталі

До $38 млрд увійшли витрати на заміну використаних боєприпасів і втраченої техніки, додаткові години польотів авіації та пальне. Водночас CBO не змогло оцінити вартість ремонту або відновлення пошкоджених американських військових баз, тому фактичні витрати можуть бути вищими.

Війна також позначиться на цінах у США. Через перебої з постачанням нафти й газу через Ормузьку протоку CBO очікує, що на початку 2027 року ключовий показник інфляції буде приблизно на 0,5 відсоткового пункту вищим, ніж прогнозувалося до початку конфлікту. Базова інфляція може бути вищою на 0,3 відсоткового пункту.

Запаси боєприпасів можуть відновлювати понад 5 років

Одним із найсерйозніших наслідків бойових дій CBO називає виснаження американських запасів боєприпасів. За оцінкою управління, на їхнє відновлення може знадобитися 5 років або більше.

Особливо небезпечним такий дефіцит може стати у разі нового великого конфлікту з противником, який має значні запаси балістичних і крилатих ракет. У звіті як один із можливих сценаріїв згадується конфлікт навколо Тайваню.

В Ормузькій протоці уразили іранське судно, є загиблий - CNN15.09.26, 09:15 • 35006 переглядiв

При цьому президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що країна має "практично необмежену кількість" боєприпасів. Оцінки CBO та генерального інспектора Пентагону вказують на проблеми з поповненням окремих видів озброєнь.

У липні республіканці в Палаті представників запропонували виділити ще $73 млрд військовим та розвідувальним службам на прямі витрати, пов'язані з війною в Ірані. Розгляд цього фінансування наразі зупинився в Сенаті.

США спрямують мільйони доларів військової допомоги з Європи та Близького Сходу на підтримку дружніх до Трампа країн15.09.26, 21:14 • 1958 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
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