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Война с Ираном уже обошлась США в $38 млрд и может подтолкнуть инфляцию — Bloomberg

Киев • УНН

 • 3242 просмотра

Первые пять месяцев войны обошлись США в $38 млрд, а каждый последующий может добавлять $2–3 млрд. Инфляция в 2027 году может вырасти.

Война с Ираном уже обошлась США в $38 млрд и может подтолкнуть инфляцию — Bloomberg

Война с Ираном обошлась американским налогоплательщикам в $38 млрд только за первые 5 месяцев боевых действий, а каждый следующий месяц может добавлять как минимум $2–3 млрд расходов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на новую оценку Бюджетного управления Конгресса США (CBO), пишет УНН.

Подробности

В сумму до $38 млрд вошли расходы на замену использованных боеприпасов и утраченной техники, дополнительные часы полётов авиации и топливо. В то же время CBO не смогло оценить стоимость ремонта или восстановления повреждённых американских военных баз, поэтому фактические расходы могут быть выше.

Война также скажется на ценах в США. Из-за перебоев с поставками нефти и газа через Ормузский пролив CBO ожидает, что в начале 2027 года ключевой показатель инфляции будет примерно на 0,5 процентного пункта выше, чем прогнозировалось до начала конфликта. Базовая инфляция может быть выше на 0,3 процентного пункта.

Запасы боеприпасов могут восстанавливать более 5 лет

Одним из наиболее серьёзных последствий боевых действий CBO называет истощение американских запасов боеприпасов. Согласно оценке управления, на их восстановление может потребоваться 5 лет или больше.

Особенно опасным такой дефицит может стать в случае нового крупного конфликта с противником, располагающим значительными запасами баллистических и крылатых ракет. В отчёте в качестве одного из возможных сценариев упоминается конфликт вокруг Тайваня.

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При этом президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что страна располагает «практически неограниченным количеством» боеприпасов. Оценки CBO и генерального инспектора Пентагона указывают на проблемы с пополнением отдельных видов вооружений.

В июле республиканцы в Палате представителей предложили выделить ещё $73 млрд военным и разведывательным службам на прямые расходы, связанные с войной в Иране. Рассмотрение этого финансирования в настоящее время остановилось в Сенате.

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Степан Гафтко

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