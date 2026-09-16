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Иранские удары нанесли США ущерб в размере $3,7 млрд, повреждено почти 60 самолётов — появились фото

Киев • УНН

 • 3708 просмотра

На фотографиях показаны разрушения американских баз в Саудовской Аравии и Кувейте. Удары поразили объекты США в восьми странах.

Иранские удары нанесли США ущерб в размере $3,7 млрд, повреждено почти 60 самолётов — появились фото

Новые фотографии впервые показали масштабные повреждения американских военных объектов на Ближнем Востоке после иранских ракетных и дроновых атак. По оценке генерального инспектора Пентагона, потери оборудования могут достигать $3,7 млрд, в частности пострадали почти 60 самолетов, сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

Снимки CBS News передали американские военнослужащие на условиях анонимности. На них видны повреждения военных объектов в Саудовской Аравии и Кувейте, в частности разрушенные здания, казармы, транспорт и самолеты.

На авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии прямое попадание, в частности, получил американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry. На фотографии виден обгоревший фюзеляж с оторванной хвостовой частью.

Иран атаковал американские базы в 8 странах

Значительные разрушения также зафиксировали в лагере Бюринг в Кувейте, который используется для размещения американских сухопутных войск, бронетехники и авиации. На фотографиях видны уничтоженные транспортные средства, трейлеры и поврежденные здания. Последствия ударов зафиксировали и в лагере Арифджан.

В новом отчете генерального инспектора Министерства обороны США говорится, что Центральное командование сообщало об иранских ударах по американским базам в Кувейте, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке, Омане и Иордании.

Один из американских военнослужащих заявил CBS News, что масштаб повреждений ранее в полной мере не был представлен общественности. Пентагон не ответил на запрос телеканала относительно опубликованных фотографий.

Война с Ираном уже обошлась США в $38 млрд и может подтолкнуть инфляцию — Bloomberg16.09.26, 00:18 • 3228 просмотров

Степан Гафтко

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