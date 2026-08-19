Рада з другої спроби запровадила комплексну підтримку для дітей з інвалідністю

Верховна Рада з другої спроби ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає запровадження комплексної підтримки для дітей з інвалідністю з 2027 року. Про це передає УНН з посиланням на засідання парламенту.

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Законопроєкт №14191 "Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю" підтримали 331 народний депутат.

Проєкт закону встановлює комплексну державну підтримку, яка надається особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, їхнім батькам або іншим законним представникам і включає грошові виплати та соціальні послуги, інші види соціальної підтримки, зокрема комбіновану соціальну послугу раннього втручання.

Зазначається, що право на державну соціальну допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років.

Відповідно до законопроєкту, державна соціальна допомога призначається та виплачується щомісяця у таких розмірах:

на дітей з інвалідністю віком до 18 років - 200% розміру базової величини;

особам з інвалідністю з дитинства І групи - 200% розміру базової величини;

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи - 100%; розміру базової величини;

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи - 75% розміру базової величини.

Документ визначає, що "базова величина" - нормативний грошовий показник, що застосовується для визначення розмірів державних соціальних допомог, передбачених цим законом та, починаючи з 2027 року, встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Законопроєкт визначає, що з 1 січня 2027 року базова величина встановлюється у розмірі, не меншому за 4000 гривень.

Державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, надбавку на догляд за ними та допомогу на поховання призначає і виплачує Пенсійний фонд України у порядку, встановленому Кабміном.

Також встановлюється надбавка на догляд. Так, особам з інвалідністю з дитинства I групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі:

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, - 200% розміру базової величини;

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, - 100% розміру базової величини.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років встановлюється в розмірі 200% розміру базової величини.

Надбавка на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком до 18 років, якій у встановленому законодавством порядку визначено потребу в догляді та видано відповідне документальне підтвердження лікарсько-консультативної комісії, встановлюється в розмірі 100% розміру базової величини.

Також у документі пропонується запровадити поетапну модель виплат для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні:

до 1 січня 2028 року таким особам передбачено лише 25% від призначеної державної соціальної допомоги. Решта 75% перераховуються закладу на поліпшення умов проживання;

з 1 січня 2028 року - 50% виплачується безпосередньо особі (або її законному представнику), а інші 50% йдуть закладу на оплату соціальних послуг за договором.

Законопроєкт набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2027 року.

Кабмін має до 1 січня 2027 року розробити та подати на розгляд Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо встановлення законом про Державний бюджет України на відповідний рік розміру базової величини як одиниці для обрахунку розмірів державних соціальних допомог.

Зазначимо, 15 липня Верховна Рада не змогла ухвалити вказаний законопроєкт у другому читанні (лише 163 голоси), і 283 голосами "За" відправила документ на повторне друге читання.

Нагадаємо

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає впровадження нового виду державної соціальної допомоги - базової соціальної допомоги замість кількох виплат.