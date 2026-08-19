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Рада со второй попытки ввела комплексную поддержку для детей с инвалидностью

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

Парламент 331 голосом принял закон о комплексной поддержке детей и лиц с инвалидностью с 2027 года. Базовая величина составит не менее 4000 гривен.

Рада со второй попытки ввела комплексную поддержку для детей с инвалидностью

Верховная Рада со второй попытки приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий введение комплексной поддержки для детей с инвалидностью с 2027 года. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

Законопроект №14191 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" относительно формирования комплексной государственной поддержки и повышения социальных гарантий для семей с лицами с инвалидностью" поддержал 331 народный депутат.

Законопроект устанавливает комплексную государственную поддержку, предоставляемую лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью, их родителям или другим законным представителям, и включает денежные выплаты и социальные услуги, другие виды социальной поддержки, в частности комбинированную социальную услугу раннего вмешательства.

Отмечается, что право на государственную социальную помощь имеют лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Согласно законопроекту, государственная социальная помощь назначается и выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

  • на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет - 200% размера базовой величины;
    • лицам с инвалидностью с детства I группы - 200% размера базовой величины;
      • лицам с инвалидностью с детства II группы - 100%; размера базовой величины;
        • лицам с инвалидностью с детства III группы - 75% размера базовой величины.

          Документ определяет, что "базовая величина" - нормативный денежный показатель, применяемый для определения размеров государственных социальных пособий, предусмотренных настоящим законом, и начиная с 2027 года устанавливаемый законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

          Законопроект определяет, что с 1 января 2027 года базовая величина устанавливается в размере не менее 4000 гривен.

          Государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, надбавку на уход за ними и помощь на погребение назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины в порядке, установленном Кабмином.

          Также устанавливается надбавка на уход. Так, лицам с инвалидностью с детства I группы устанавливается надбавка на уход за ними в размере:

          • лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы, - 200% размера базовой величины;
            • лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы, - 100% размера базовой величины.

              Надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет устанавливается в размере 200% размера базовой величины.

              Надбавка на уход за другим ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, которому в установленном законодательством порядке определена потребность в уходе и выдано соответствующее документальное подтверждение врачебно-консультационной комиссии, устанавливается в размере 100% размера базовой величины.

              Также в документе предлагается ввести поэтапную модель выплат для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства, находящихся на полном государственном обеспечении:

              • до 1 января 2028 года таким лицам предусмотрено лишь 25% назначенной государственной социальной помощи. Остальные 75% перечисляются учреждению на улучшение условий проживания;
                • с 1 января 2028 года - 50% выплачивается непосредственно лицу (или его законному представителю), а другие 50% направляются учреждению на оплату социальных услуг по договору.

                  Законопроект вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2027 года.

                  Кабмин должен до 1 января 2027 года разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно установления законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год размера базовой величины как единицы для расчета размеров государственных социальных пособий.

                  Отметим, 15 июля Верховная Рада не смогла принять указанный законопроект во втором чтении (только 163 голоса), и 283 голосами "За" отправила документ на повторное второе чтение.

                  Напомним

                  Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, предусматривающий введение нового вида государственной социальной помощи - базовой социальной помощи вместо нескольких выплат.

                  Павел Башинский

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