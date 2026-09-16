Мелони отвергла досрочные выборы и планирует оставаться на посту до конца срока полномочий

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в среду, что намерена оставаться на посту до завершения срока полномочий нынешнего созыва парламента, отвергнув предположения СМИ о возможных досрочных выборах до окончания её каденции следующей осенью, передаёт УНН.

"Я хотела бы оставаться на посту до конца срока полномочий парламента. Я горжусь стабильностью этого правительства", — сказала Мелони на пресс-конференции после заседания кабинета министров.

Мелони, чьё правительство в этом месяце стало самым долгоживущим в Италии со времён Второй мировой войны, возглавляет консервативную коалицию, в которую входят её партия "Братья Италии", а также "Лига" и "Вперёд, Италия" (Forza Italia).

Рост поддержки "Национального будущего" (National Future) — нового ультраправого движения во главе с бывшим генералом Роберто Ванначчи — оттянул часть голосов от лагеря Мелони и породил слухи о том, что она может попытаться инициировать досрочные выборы, чтобы предотвратить дальнейшее снижение рейтинга.

"Мы намерены продолжать управлять страной, пока у меня есть такое сильное и надёжное большинство", — заявила она, выступая вместе с вице-премьерами Маттео Сальвини и Антонио Таяни — лидерами "Лиги" и "Вперёд, Италия" соответственно.

Тем не менее в последние месяцы путь коалиции часто был непростым, что свидетельствует о возможной утрате Мелони полного контроля над альянсом на фоне приближения выборов.

В июле нижняя палата парламента Италии неожиданно отклонила правительственную поправку, связанную с избирательной реформой, которую активно поддерживала Мелони; это произошло из-за того, что часть депутатов от правящей коалиции не поддержала инициативу.