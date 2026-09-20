Мелони хочет запретить паранджу и никаб в школах и ограничить количество иностранных учащихся в Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что правительство готовит законодательные предложения о запрете паранджи и никаба в школах, а также ограничении количества иностранных учащихся в классах. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Мелони объяснила инициативу необходимостью интеграции детей иностранного происхождения в итальянское общество. Конкретный максимальный процент иностранных учащихся в классах она пока не назвала.

Итальянские дети не могут чувствовать себя меньшинством в классе

Если количество детей, которые не понимают язык обучения, становится большим или даже составляет большинство, это уже не интеграция, а пренебрежение