Мелони хочет запретить паранджу и никаб в школах и ограничить количество иностранных учащихся в Италии
Киев • УНН
Правительство Италии планирует запретить паранджу и никаб в школах и ограничить количество иностранных учащихся в классах. На данный момент процент не определён.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что правительство готовит законодательные предложения о запрете паранджи и никаба в школах, а также ограничении количества иностранных учащихся в классах. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
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Мелони объяснила инициативу необходимостью интеграции детей иностранного происхождения в итальянское общество. Конкретный максимальный процент иностранных учащихся в классах она пока не назвала.
Итальянские дети не могут чувствовать себя меньшинством в классе
В итальянских школах обучаются около 930 тысяч иностранцев
Если количество детей, которые не понимают язык обучения, становится большим или даже составляет большинство, это уже не интеграция, а пренебрежение
По данным Fondazione ISMU, в итальянских школах обучаются около 930 тысяч детей без гражданства Италии. Они составляют примерно 11,6% всех школьников страны.
Правительство Мелони уже пыталось ввести более широкие ограничения на ношение одежды, закрывающей лицо. В 2025 году партия «Братья Италии» предложила запретить паранджу и никаб во всех общественных местах страны. Соответствующий законопроект до сих пор рассматривает нижняя палата парламента.
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