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В Италии вспыхнули масштабные студенческие протесты: на улицы вышли более 400 тысяч человек

Киев • УНН

 • 12171 просмотра

Студенты протестовали против проблем в школах, военных расходов и ограничений для иммигрантов. В столкновениях пострадали около десяти полицейских.

В Италии вспыхнули масштабные студенческие протесты: на улицы вышли более 400 тысяч человек

В Италии прошли студенческие акции протеста под названием "No Meloni Day". В них приняли участие более 400 тысяч молодых людей, выступавших против проблем в школах, финансирования военной промышленности и ограничений для иммигрантов в учебных заведениях. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica, передает УНН.

Детали

Ожидаемый день протестов под названием "No Meloni Day" состоялся. Студенты объявили его, чтобы выступить против разрушения школ, осудить выделение средств на военную промышленность, выразить несогласие с указом об ограничении количества иммигрантов в школах, а также продемонстрировать солидарность с французскими студентами. По данным организаторов, более 400 тысяч молодых людей вышли на улицы крупнейших городов Италии — от Турина до Падуи, Болоньи, Рима, Неаполя и Кальяри

— пишет издание.

Кроме того, согласно имеющейся информации, во время протестов произошли столкновения с правоохранителями. В частности, в Турине и Риме. В результате около десяти правоохранителей получили ранения.

В то же время министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози отметил, что правоохранители справились со сложным днем, действуя "решительно, профессионально и взвешенно".

Я организовывала десятки демонстраций еще с юных лет и всегда радуюсь, когда люди мобилизуются. Я всегда считала, что это хорошо для демократии, когда люди хотят выразить свое мнение. Другое дело — насилие, самодельные взрывные устройства и нападения на правоохранителей. На мой взгляд, здесь мы должны быть очень четкими и придерживаться единой позиции

— заявила премьер-министр Джорджа Мелони во время общения с прессой.

Также она раскритиковала лидеров оппозиции, которые, по ее словам, не могут сказать ни слова в осуждение насилия во время протестов.

Я говорю это, потому что вижу некоторые комментарии лидеров оппозиционных сил относительно протестов. Они, конечно, критикуют правительство и делают то, что должны делать, но не могут сказать ни слова в осуждение насилия. Я не хочу спорить по этому вопросу

— добавила премьер-министр.

Напомним

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что правительство готовит законодательные предложения о запрете паранджи и никаба в школах, а также ограничении количества иностранных учеников в классах.

Алла Киосак

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