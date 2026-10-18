Під час протестів у Франції пошкоджено історичну будівлю ратуші - у США закликають покласти край "божевіллю"
Київ • УНН
У мерії Ліможа спалахнула пожежа, пошкодивши історичну будівлю віком понад 140 років. Джей Ді Венс закликав Францію зупинити хаос.
У мерії міста Лімож, що у французькому департаменті Верхня В’єнна, спалахнула пожежа, історична будівля зазнала пошкоджень, передає УНН із посиланням на Sky News.
Депутатка від департаменту Верхня В’єнна Манон Меньє написала в соціальних мережах: "Ми з жахом спостерігаємо за пожежею, що зараз охопила мерію Ліможа. Наша позиція чітка: ми рішуче засуджуємо цей акт руйнування".
За словами пані Меньє, будівля, якій понад 140 років, "належить людям", а ця пожежа "торкається кожного з нас". Вона також висловила підтримку працівникам мерії та пожежникам, які працюють на місці події.
Вона зазначила, що випадки руйнувань і мародерства "не відображають поглядів" тих 8000 громадян, які раніше вийшли на мирну ходу, щоб озвучити свої "обґрунтовані вимоги та заклики до справедливості".
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав покласти край "божевіллю" у Франції після чергового дня хаосу у великих містах країни.
У дописі в соцмережі X він написав: "Я молюся, щоб Франція — прекрасна країна з дивовижними людьми — зупинила це божевілля, перш ніж згорить ще більше її визначних пам’яток. І сподіваюся, що американці звернуть на це увагу. Саме такого майбутнього для вашої країни прагнуть демократи в Конгресі".