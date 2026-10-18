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Во время протестов во Франции повреждено историческое здание мэрии — в США призывают положить конец "безумию"

Киев • УНН

 • 3382 просмотра

В мэрии Лиможа вспыхнул пожар, повредив историческое здание, которому более 140 лет. Джей Ди Вэнс призвал Францию остановить хаос.

Во время протестов во Франции повреждено историческое здание мэрии — в США призывают положить конец "безумию"

В мэрии города Лимож, расположенного во французском департаменте Верхняя Вьенна, вспыхнул пожар, историческое здание получило повреждения, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Депутат от департамента Верхняя Вьенна Манон Менье написала в социальных сетях: "Мы с ужасом наблюдаем за пожаром, который сейчас охватил мэрию Лиможа. Наша позиция ясна: мы решительно осуждаем этот акт разрушения".

По словам госпожи Менье, зданию более 140 лет, оно "принадлежит людям", а этот пожар "затрагивает каждого из нас". Она также выразила поддержку сотрудникам мэрии и пожарным, которые работают на месте происшествия.

Она отметила, что случаи разрушений и мародерства "не отражают взглядов" тех 8000 граждан, которые ранее вышли на мирное шествие, чтобы озвучить свои "обоснованные требования и призывы к справедливости".

Во Франции более полумиллиона человек вышли на протесты — горели автомобили и мэрия17.10.26, 23:31 • 14026 просмотров

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал положить конец "безумию" во Франции после очередного дня хаоса в крупных городах страны.

В публикации в соцсети X он написал: "Я молюсь, чтобы Франция — прекрасная страна с удивительными людьми — остановила это безумие, прежде чем сгорит еще больше ее достопримечательностей. И надеюсь, что американцы обратят на это внимание. Именно такого будущего для вашей страны хотят демократы в Конгрессе".

Антонина Туманова

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