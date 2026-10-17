Во Франции более полумиллиона человек вышли на протесты — горели автомобили и мэрия

Во Франции в субботу, 17 октября, сотни тысяч людей вышли на протесты против удорожания стоимости жизни, роста цен на топливо, а также в поддержку требований лицеистов и студентов. Об этом сообщает Le Monde, информирует УНН.

Отмечается, что к акциям присоединились участники движения "желтых жилетов" и профсоюзные организации. В ряде городов протесты сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и грабежами.

Группы, насчитывавшие сотни или тысячи погромщиков, при явном подстрекательстве ультралевых нападали на правоохранителей

Ближе к полуночи в городе Лимож группа людей в масках подожгла ратушу XIX века. Перед этим они сожгли автомобиль муниципальной полиции, разбили окна здания и проникли внутрь. Огонь охватил часть мэрии и добрался до крыши. В результате пожара обрушилась колокольня, простоявшая 143 года. Здание является историческим памятником Франции.

Тех, кто разрушал и грабил, привлекут к ответственности и накажут