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Во Франции более полумиллиона человек вышли на протесты — горели автомобили и мэрия

Киев • УНН

 • 2440 просмотра

Во Франции протесты против стоимости жизни и цен на топливо сопровождались столкновениями, поджогами и грабежами. В Лиможе сгорела историческая мэрия.

Во Франции более полумиллиона человек вышли на протесты — горели автомобили и мэрия

Во Франции в субботу, 17 октября, сотни тысяч людей вышли на протесты против удорожания стоимости жизни, роста цен на топливо, а также в поддержку требований лицеистов и студентов. Об этом сообщает Le Monde, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что к акциям присоединились участники движения "желтых жилетов" и профсоюзные организации. В ряде городов протесты сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и грабежами.

Группы, насчитывавшие сотни или тысячи погромщиков, при явном подстрекательстве ультралевых нападали на правоохранителей

- рассказал министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Ближе к полуночи в городе Лимож группа людей в масках подожгла ратушу XIX века. Перед этим они сожгли автомобиль муниципальной полиции, разбили окна здания и проникли внутрь. Огонь охватил часть мэрии и добрался до крыши. В результате пожара обрушилась колокольня, простоявшая 143 года. Здание является историческим памятником Франции.

Тех, кто разрушал и грабил, привлекут к ответственности и накажут

- пообещал в соцсети X президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним

8 октября в Париже акция протеста в поддержку лицеистов завершилась столкновениями с правоохранителями. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, пытаясь разогнать демонстрантов. Были задержаны 504 человека, ранены 48 силовиков.

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Вадим Хлюдзинский

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