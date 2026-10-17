Во Франции более полумиллиона человек вышли на протесты — горели автомобили и мэрия
Киев • УНН
Во Франции протесты против стоимости жизни и цен на топливо сопровождались столкновениями, поджогами и грабежами. В Лиможе сгорела историческая мэрия.
Во Франции в субботу, 17 октября, сотни тысяч людей вышли на протесты против удорожания стоимости жизни, роста цен на топливо, а также в поддержку требований лицеистов и студентов. Об этом сообщает Le Monde, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что к акциям присоединились участники движения "желтых жилетов" и профсоюзные организации. В ряде городов протесты сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и грабежами.
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Ближе к полуночи в городе Лимож группа людей в масках подожгла ратушу XIX века. Перед этим они сожгли автомобиль муниципальной полиции, разбили окна здания и проникли внутрь. Огонь охватил часть мэрии и добрался до крыши. В результате пожара обрушилась колокольня, простоявшая 143 года. Здание является историческим памятником Франции.
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Напомним
8 октября в Париже акция протеста в поддержку лицеистов завершилась столкновениями с правоохранителями. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, пытаясь разогнать демонстрантов. Были задержаны 504 человека, ранены 48 силовиков.
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