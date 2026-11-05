Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденции

Папа Римский Лев XIV принял Боба Дилана в своей официальной резиденции, Апостольском дворце в Ватикане, 4 ноября во время остановки в Риме в рамках итальянского турне певца и автора песен. Об этом УНН пишет со ссылкой на Vatican News.

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Известный американский певец, автор песен и поэт — лауреат Нобелевской премии по литературе, который сейчас гастролирует в Италии с остановкой в Риме, — был принят в Апостольском дворце Львом XIV 4 ноября днем. Понтифик ранее цитировал его тексты в предисловии к книге о разоружении, чтобы выразить строгое предостережение против глобального перевооружения и кошмара ядерного оружия.

85-летний американский певец, автор песен и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе, сейчас находится в Риме. В четверг, 5 ноября, он выступит в Palazzo dello Sport в рамках осеннего этапа своего тура "Rough and Rowdy Ways" – концертной серии, которая также включает остановки в Милане и Болонье и примечательна строгим запретом на запись на смартфон.

Встреча между Папой Львом и Диланом, который был одет в черную толстовку с капюшоном, была короткой, состояла из приветствий и нескольких непринужденных обменов репликами. Святой Отец подарил певцу четки, а Дилан ответил ему книгой: "Хроники: Том первый" (Chronicles: Volume One), его автобиографией, которая была опубликована в Соединенных Штатах и других странах мира.

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