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Аль Пачино стал первым актером, которого принял Папа Римский Лев XIV

Киев • УНН

 • 1274 просмотра

Аль Пачино стал первым киноактером, которого принял Папа Римский Лев XIV. Аудиенция состоялась в Ватикане в рамках представления фильма Maserati: The Brothers.

Аль Пачино стал первым актером, которого принял Папа Римский Лев XIV

Американский актер Аль Пачино стал первым голливудским киноактером, которого официально принял на аудиенции Папа Римский Лев XIV — первый в истории понтифик из США. Встреча состоялась в понедельник в Ватикане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Как сообщил продюсер Андреа Ерволино, аудиенция прошла в рамках представления фильма Maserati: The Brothers, в котором Пачино исполняет одну из главных ролей. Вместе с актером делегацию представлял и сам Ерволино.

Мы имеем честь объявить, что сегодня утром Его Святейшество Папа Лев XIV принял в частной аудиенции в Ватикане делегацию фильма Maserati: The Brothers, в частности лауреата "Оскара" Аль Пачино и продюсера картины Андреа Ерволино. Встреча стала моментом глубокого духовного и культурного вдохновения, объединившего общие ценности, лежащие в основе и Католической церкви, и фильма: единство семьи, любовь, сострадание и важность служения общему благу

- говорится в официальном заявлении.

По словам Ерволино, ценности, которые Папа Лев XIV последовательно продвигает в своих обращениях, откликаются в сюжете фильма о братьях Мазерати — о семье, оставившей после себя наследие не только благодаря инновациям, но и благодаря взаимоуважению, солидарности и единому видению будущего.

По данным итальянских СМИ, Аль Пачино прибыл в Рим в воскресенье частным самолетом из Нью-Йорка.

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В мае стало известно, что Пачино присоединился к актерскому составу фильма Maserati: The Brothers, режиссером которого выступает лауреат "Оскара" Бобби Мореско. Актер сыграет Винченцо Ваккаро — бизнесмена, поддержавшего семью Мазерати в начале становления компании. Съемки ленты проходят в Италии.

В актерский состав фильма также входят Энтони Хопкинс, Энди Гарсия, Джессика Альба, Микеле Морроне и Сальваторе Эспозито. Однако они не принимали участия в аудиенции у Папы.

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Лилия Набока

Лилия Набока

КультураНовости Мира
Папа Лев XIV
Рим
Нью-Йорк
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