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В Ватикане выпустили первые почтовые марки с Папой Львом XIV

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Ватикан выпустил серию марок со Львом XIV, посвященных ключевым моментам его понтификата. На марках изображены разные этапы вступления в должность первого американского Папы.

В Ватикане выпустили первые почтовые марки с Папой Львом XIV

В Ватикане представили первую серию почтовых марок с изображением нового Папы Римского Льва XIV. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

Серия состоит из четырех марок, каждая из которых изображает понтифика в разных контекстах, в частности во время первого появления на балконе базилики Святого Петра после избрания на папский престол.

Как информирует Vatican News, серия почтовых марок издана Ватиканской филателистической и нумизматической службой 27 мая. 

Номиналы в серии, как указано, соответствуют четырем тарифам, действующим сегодня в Государстве-Городе Ватикане - 1,25 евро, где изображен Папа во время приветствия верующих с лоджии Благословений базилики Святого Петра в день избрания, 1,30 евро и 3,20 евро, где воспроизведены два момента из Святой Мессы в намерении Церкви, которую он отслужил с кардиналами в Сикстинской капелле на следующий день, 9 мая. На марке номиналом 2,45 евро - Папа в Паолинской капелле после избрания перед выходом для первого благословения верующих.

Напомним

Кардинала Роберта Прево 8 мая избран новым Папой Римским Львом XIV после серии голосований. Он стал первым америка2нским Папой в истории.

Папа Лев XIV официально занял Святой Престол в Ватикане 18 мая.

Андрей Кулик

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