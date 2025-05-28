У Ватикані випустили перші поштові марки з Папою Левом XIV

У Ватикані презентували першу серію поштових марок із зображенням нового Папи Римського Лева XIV. Про це повідомляє УНН з посиланням на Vatican News.

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Серія складається з чотирьох марок, кожна з яких зображує понтифіка у різних контекстах, зокрема під час першої появи на балконі базиліки Святого Петра після обрання на папський престол.

Як інформує Vatican News, серія поштових марок видана Ватиканською філателістичною та нумізматичною службою 27 травня.

Номінали у серії, як вказано, відповідають чотирьом тарифам, чинним на сьогодні у Державі-Місті Ватикані - 1,25 євро, де зображено Папу під час привітання вірних з лоджії Благословень базиліки Святого Петра в день обрання, 1,30 євро і 3,20 євро, де відтворено два моменти зі Святої Меси в намірі Церкви, яку він відслужив із кардиналами в Сикстинській каплиці наступного дня, 9 травня. На марці номіналом 2,45 євро - Папа в Паолінській каплиці після обрання перед виходом для першого благословення вірних.



Нагадаємо

Кардинала Роберта Прево 8 травня обрано новим Папою Римським Левом XIV після серії голосувань. Він став першим американським Папою в історії.

Папа Лев XIV офіційно зайняв Святий Престол у Ватикані 18 травня.