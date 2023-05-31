Аль Пачино в возрасте 83 лет станет отцом в четвертый раз

Деали

Звезда "Крестного отца" объявил, что его 29-летняя подруга Нур Алфалла находится на восьмом месяце беременности. По сообщениям американских СМИ, Аль Пачино и Алфалла вместе со времен пандемии Covid-19.

У актера уже есть трое детей - двое от Беверли Д'Анджело и один от Ян Таррант. За свою более чем пятидесятилетнюю карьеру Аль Пачино снялся в фильмах "Ирландец", "Крестный отец", "Лицо со шрамом" и "Запах женщины", за последний из которых получил "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Алфалла работает в киноиндустрии и продюсировала такие фильмы, как "Билли Найт", "Маленькая смерть" и "Brosa Nostra". Ранее она встречалась с музыкантом Миком Джаггером в 2017 году.

Дополнение

Коллега Аль Пачино по фильму "Крестный отец 2" Роберт де Ниро недавно объявил, что в возрасте 79 лет у него родился седьмой ребёнок. Представители звездного актера подтвердили рождение у мужчины седьмого ребенка, однако не раскрыв никаких подробностей относительно пола малыша и личности матери. Сам актер отметил, что это был "запланированный" шаг.

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