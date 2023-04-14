Меттью Макконагі каже, що Вуді Гаррельсон може бути його зведеним братом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Голлівудська зірка і володар "Оскара" Меттью Макконагі каже, що колега по серіалу "Справжній детектив" Вуді Гаррельсон може бути його зведеним братом. Макконагі розповів, як його мати, можливо, знала батька Гаррельсона, пише УНН з посиланням на Sky News.
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Макконагі сказав, що його мати натякала на генетичний зв'язок із Гаррельсоном під час поїздки до Греції кілька років тому: «Ми сидимо і говоримо про те, наскільки ми близькі і про наші сім'ї. І моя мама там, і вона каже: «Вуді, я знала твого батька».
«Усі знали про три крапки, які моя мама залишила після «знала». Це було заряджене «знала», - пожартував він.
Після коментаря матері Макконагі сказав, що почав робити «підрахунки».
«Ми продовжили розгадувати, що означає це «знала», провели деякі математичні підрахунки і з'ясували, що батько (Гаррельсона) був у відпустці в той самий час, коли мої мама і тато були в другому розлученні», - додав він.
Коли його запитали, чи проходив актор тест ДНК, щоб перевірити, чи справді Гаррельсон був його зведеним братом, Макконагі відповів: «Вудсу трохи простіше сказати: «Давай, давай зробимо це!» (ДНК-тест)...».
«Мені трохи складніше, тому що він просить мене скористатися шансом і сказати: «Зачекайте хвилинку, ви намагаєтеся сказати мені, що мій батько може не бути моїм батьком після 53 років віри в це?..» - додав він.
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