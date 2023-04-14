Меттью Макконагі каже, що Вуді Гаррельсон може бути його зведеним братом

ukru
Ексклюзив
15:02 • 37286 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 64891 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 98486 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 226790 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 168030 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 165732 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 256288 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454270 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345619 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357191 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 193530 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 166066 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 136589 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 127543 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 90762 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 226822 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 256308 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 495310 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 630651 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 655686 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 40004 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 48097 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 127543 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 166066 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 193530 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Меттью Макконагі каже, що Вуді Гаррельсон може бути його зведеним братом

Меттью Макконагі каже, що Вуді Гаррельсон може бути його зведеним братом

Київ • УНН

 • 1509424 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Голлівудська зірка і володар "Оскара" Меттью Макконагі каже, що колега по серіалу  "Справжній детектив" Вуді Гаррельсон може бути його зведеним братом. Макконагі розповів, як його мати, можливо, знала батька Гаррельсона, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Макконагі сказав, що його мати натякала на генетичний зв'язок із Гаррельсоном під час поїздки до Греції кілька років тому: «Ми сидимо і говоримо про те, наскільки ми близькі і про наші сім'ї. І моя мама там, і вона каже: «Вуді, я знала твого батька».

«Усі знали про три крапки, які моя мама залишила після «знала». Це було заряджене «знала», - пожартував він.

Після коментаря матері Макконагі сказав, що почав робити «підрахунки».

«Ми продовжили розгадувати, що означає це «знала», провели деякі математичні підрахунки і з'ясували, що батько (Гаррельсона) був у відпустці в той самий час, коли мої мама і тато були в другому розлученні», - додав він.

Коли його запитали, чи проходив актор тест ДНК, щоб перевірити, чи справді Гаррельсон був його зведеним братом, Макконагі відповів: «Вудсу трохи простіше сказати: «Давай, давай зробимо це!» (ДНК-тест)...».

«Мені трохи складніше, тому що він просить мене скористатися шансом і сказати: «Зачекайте хвилинку, ви намагаєтеся сказати мені, що мій батько може не бути моїм батьком після 53 років віри в це?..» - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Акторка Міллі Боббі Браун зібралася заміж

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52