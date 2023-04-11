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Актриса Міллі Боббі Браун зібралась заміж

Актриса Міллі Боббі Браун зібралась заміж

Київ • УНН

 • 1498125 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Зірка серіалу "Дуже дивні справи" Міллі Боббі Браун виходить заміж за свого давнього бойфренда Джейка Бон Джові, передає УНН.

Деталі

19-річна актриса опублікувала в Instagram свою фотографію з Бон Джові - сином рок-легенди Джона Бон Джові.

Фотографія, на якій вона носить обручку, була підписана: «Я люблю тебе вже три літа, люба, але я хочу їх усі.

Це рядок з хіта Тейлор Свіфт «Lover».

Бон Джові також розмістив оголошення на своїй сторінці.

Пара була в центрі уваги близько двох з половиною років і спекуляції в соціальних мережах з приводу оголошення заручин, які циркулювали протягом декількох тижнів.

Раніше Браун називала Бон Джові своїм партнером на все життя.

Британська актриса набула всесвітньої популярності завдяки ролі в хіті Netflix «Дуже дивні справи», п'ятий сезон якого очікується найближчим часом.

20-річний Бон Джові — актор, який зіграв головну роль у майбутній комедії «Кам'яне дно».

Українські Національні Новини

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