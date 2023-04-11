Актриса Міллі Боббі Браун зібралась заміж
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Зірка серіалу "Дуже дивні справи" Міллі Боббі Браун виходить заміж за свого давнього бойфренда Джейка Бон Джові, передає УНН.
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19-річна актриса опублікувала в Instagram свою фотографію з Бон Джові - сином рок-легенди Джона Бон Джові.
Фотографія, на якій вона носить обручку, була підписана: «Я люблю тебе вже три літа, люба, але я хочу їх усі.
Це рядок з хіта Тейлор Свіфт «Lover».
Бон Джові також розмістив оголошення на своїй сторінці.
Пара була в центрі уваги близько двох з половиною років і спекуляції в соціальних мережах з приводу оголошення заручин, які циркулювали протягом декількох тижнів.
Раніше Браун називала Бон Джові своїм партнером на все життя.
Британська актриса набула всесвітньої популярності завдяки ролі в хіті Netflix «Дуже дивні справи», п'ятий сезон якого очікується найближчим часом.
20-річний Бон Джові — актор, який зіграв головну роль у майбутній комедії «Кам'яне дно».