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Актриса Милли Бобби Браун собралась замуж

Актриса Милли Бобби Браун собралась замуж

Киев • УНН

 • 1498124 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун выходит замуж за своего давнего бойфренда Джейка Бон Джови, передает УНН.

Детали

19-летняя актриса опубликовала в Instagram свою фотографию с Бон Джови - сыном рок-легенды Джона Бон Джови.

Фотография, на которой она носит обручальное кольцо, была подписана: «Я люблю тебя уже три лета, дорогая, но я хочу их все».

Это строчка из хита Тейлор Свифт «Lover».

Бон Джови также разместил объявление на своей странице.

Пара была в центре внимания около двух с половиной лет и спекуляции в социальных сетях по поводу объявления помолвки, которые циркулировали в течение нескольких недель.

Ранее Браун называла Бон Джови своим партнером на всю жизнь.

Британская актриса приобрела всемирную известность благодаря роли в хите Netflix «Очень странные дела», пятый сезон которого ожидается в ближайшее время.

20-летний Бон Джови — актер, сыгравший главную роль в предстоящей комедии «Каменное дно».

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