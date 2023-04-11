Актриса Милли Бобби Браун собралась замуж
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун выходит замуж за своего давнего бойфренда Джейка Бон Джови, передает УНН.
Детали
19-летняя актриса опубликовала в Instagram свою фотографию с Бон Джови - сыном рок-легенды Джона Бон Джови.
Фотография, на которой она носит обручальное кольцо, была подписана: «Я люблю тебя уже три лета, дорогая, но я хочу их все».
Это строчка из хита Тейлор Свифт «Lover».
Бон Джови также разместил объявление на своей странице.
Пара была в центре внимания около двух с половиной лет и спекуляции в социальных сетях по поводу объявления помолвки, которые циркулировали в течение нескольких недель.
Ранее Браун называла Бон Джови своим партнером на всю жизнь.
Британская актриса приобрела всемирную известность благодаря роли в хите Netflix «Очень странные дела», пятый сезон которого ожидается в ближайшее время.
20-летний Бон Джови — актер, сыгравший главную роль в предстоящей комедии «Каменное дно».