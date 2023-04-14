Мэттью МакКонахи говорит, что Вуди Харрельсон может быть его сводным братом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Голливудская звезда и обладатель «Оскара» Мэттью МакКонахи говорит, что коллега по сериалу «Настоящий детектив» Вуди Харрельсон может быть его сводным братом. МакКонахи рассказал, как его мать, возможно, знала отца Харрельсона, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
МакКонахи сказал, что его мать намекала на генетическую связь с Харрельсоном во время поездки в Грецию несколько лет назад: «Мы сидим и говорим о том, насколько мы близки и о наших семьях. И моя мама там, и она говорит: «Вуди, я знала твоего отца».
«Все знали о многоточиях, которые моя мама оставила после «знала». Это было заряженное «знала», - пошутил он.
После комментария матери МакКонахи сказал, что начал делать «подсчеты».
«Мы продолжили разгадывать, что означает это «знала», провели некоторые математические расчеты и выяснили, что отец (Харрельсона) был в отпуске в то же время, когда мои мама и папа были во втором разводе», - добавил он.
Когда его спросили, проходил ли актер тест ДНК, чтобы проверить, действительно ли Харрельсон был его сводным братом, МакКонахи ответил: «Вудсу немного проще сказать: «Давай, давай сделаем это!» (ДНК-тест)...».
«Мне немного сложнее, потому что он просит меня воспользоваться шансом и сказать: «Подождите минутку, вы пытаетесь сказать мне, что мой отец может не быть моим отцом после 53 лет веры в это?..», - добавил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Актриса Милли Бобби Браун собралась замуж