Мэттью МакКонахи говорит, что Вуди Харрельсон может быть его сводным братом

Детали

МакКонахи сказал, что его мать намекала на генетическую связь с Харрельсоном во время поездки в Грецию несколько лет назад: «Мы сидим и говорим о том, насколько мы близки и о наших семьях. И моя мама там, и она говорит: «Вуди, я знала твоего отца».

«Все знали о многоточиях, которые моя мама оставила после «знала». Это было заряженное «знала», - пошутил он.

После комментария матери МакКонахи сказал, что начал делать «подсчеты».

«Мы продолжили разгадывать, что означает это «знала», провели некоторые математические расчеты и выяснили, что отец (Харрельсона) был в отпуске в то же время, когда мои мама и папа были во втором разводе», - добавил он.

Когда его спросили, проходил ли актер тест ДНК, чтобы проверить, действительно ли Харрельсон был его сводным братом, МакКонахи ответил: «Вудсу немного проще сказать: «Давай, давай сделаем это!» (ДНК-тест)...».

«Мне немного сложнее, потому что он просит меня воспользоваться шансом и сказать: «Подождите минутку, вы пытаетесь сказать мне, что мой отец может не быть моим отцом после 53 лет веры в это?..», - добавил он.

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