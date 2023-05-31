Аль Пачіно у віці 83 років стане батьком вчетверте

Деалі

Зірка "Хрещеного батька" оголосив, що його 29-річна подруга Нур Алфалла знаходиться на восьмому місяці вагітності. За повідомленнями американських ЗМІ, Аль Пачіно та Алфалла разом з часів пандемії Covid-19.

У актора вже є троє дітей - двоє від Беверлі Д'Анджело і один від Ян Таррант. За свою більш ніж п'ятдесятирічну кар'єру Аль Пачіно знявся у фільмах "Ірландець", "Хрещений батько", "Обличчя зі шрамом" та "Запах жінки", за останній з яких отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль.

Алфалла працює в кіноіндустрії і продюсувала такі фільми, як "Біллі Найт", "Маленька смерть" і "Brosa Nostra". Раніше вона зустрічалася з музикантом Міком Джаггером у 2017 році.

Доповнення

Колега Аль Пачіно по фільму "Хрещений батько 2" Роберт де Ніро нещодавно оголосив, що у віці 79 років у нього народилася сьома дитина. Представники зіркового актора підтвердили народження у чоловіка сьомої дитини, проте не розкривши жодних подробиць відносно статі малюка та особистості матері. Сам актор зазначив, що це був "запланований" крок.

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