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Новоспечений батько у 79 років: в Роберта Де Ніро народилася сьома дитина

Новоспечений батько у 79 років: в Роберта Де Ніро народилася сьома дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Представники зіркового актора Роберта Де Ніро підтвердили народження у чоловіка сьомої дитини, проте не розкривши жодних подробиць відносно статі малюка та особистості матері. Сам актор зазначив, що це був "запланований" крок, пише УНН з посиланням на Page Six.

Деталі

На прем'єрі фільму "Про мого батька" журналісти запитали Де Ніро, чи не здивувало його те, що він знову став батьком у віці 79 років. Він відповів категоричним "ні" і пояснив, що вагітність була "запланованою".

"Як можна не планувати такі речі?", - додав Де Ніро.

Також представники зірки підтвердили, що у нього з'явилася ще одна, сьома, дитина, але не розкрили ім'я чи стать новонародженого, а також хто є матір'ю малюка.

Проте минулого місяця журналістам вдалось сфотографувати його набагато молодшу подругу Тіффані Чен з помітним животом. Пара познайомилася у 2015 році на зйомках фільму "Інтерн", а наступного року їх помітили під час подорожі до Іспанії.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, у 33-річної зірки "Гаррі Поттера" Деніеля Редкліфа і його обранниці, актриси і письменниці Ерін Дарк народилась дитина. Зазначається, що їх помітили з дитячим візочком під час прогулянки у Нью-Йорку. Пара не розголошує подробиць про стать, ім'я та дату народження дитини.

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Українські Національні Новини

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