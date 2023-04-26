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Зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф став батьком

Зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф став батьком

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф став батьком. Про це пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

У 33-річної зірки "Гаррі Поттера" Деніеля Редкліфа і його обранниці, актриси і письменниці Ерін Дарк народилась дитина. Зазначається, що їх помітили з дитячим візочком під час прогулянки у Нью-Йорку.

Пара не оголосила ні стать, ні ім'я, ні дату народження дитини.

Актори познайомилися під час зйомок фільму "Убий своїх коханих", де Редкліфф грає поета Аллена Гінзберга. Пара разом вже десять років.

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