Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф стал отцом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф стал отцом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
У 33-летней звезды "Гарри Поттера" Дэниеля Рэдклифа и его избранницы, актрисы и писательницы Эрин Дарк родился ребенок. Отмечается, что их заметили с детской коляской во время прогулки в Нью-Йорке.
Пара не объявила ни пол, ни имя, ни дату рождения ребенка.
Актеры познакомились во время съемок фильма "Убей своих любимых", где Рэдклифф играет поэта Аллена Гинзберга. Пара вместе уже десять лет.
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